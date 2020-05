Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizeibilanz Feiertag und Wochenende - Sachbeschädigungen in Bruchhausen-Vilsen ---

Diepholz (ots)

Landkreis - Polizeibilanz Feiertag und Wochenende

Für die Polizei verlief das letzte, durch den Feiertag, lange Wochenende relativ ruhig. Neben den üblichen Einsätzen, bei denen sich kleinere Gruppen von drei und mehr Personen treffen, gab es nur wenige ernstere Fälle. Von Donnerstag bis Sonntag musste die Polizei ca. 60 Platzverweise aussprechen. In diesen Fällen reichten aufklärende Gespräche nicht und die Polizei musste deutlicher werden. Am späten Donnerstag musste die Polizei eine hölzerne Hochzeitsfeier auflösen. Hier hatten sich rund 15 Personen zu einer Feier auf engem Raum getroffen. In einem anderen Fall nutzten Gäste eines Eiscafes die Sitzgelegenheiten direkt draußen vor dem Cafe. Auch hier mussten die Gäste weggeschickt werden und der Cafebesitzer die Sitzgelegenheiten wegräumen. Bei drei 16 und 17-jährigen Jugendlichen nutzte ein aufklärendes Gespräch und ein Platzverweis nichts. Sie trafen sich nach kurzer Zeit erneut. Die Polizei leitete Verfahren ein und drohte weitere Maßnahmen an. Danach zeigten sie sich einsichtig und entfernten sich. An mehreren Ausflugsorten wurden in den zurückliegenden Tagen auch kleinere Gruppen von zumeist Jugendlichen angetroffen, u.a. am Aussichtsturm Ochsenmoor. Hier reichten freundliche Hinweise durch die Polizei und die Personen entfernten sich. Solange die Kontaktsperre und die weiteren Regeln, Abstand, Maskenpflicht und Hygiene bestand haben, wird die Polizei die Einhaltung kontrollieren. Die Polizei rät den Bürgerinnen und Bürgern, sich zu informieren, welche Regeln zur Zeit Gültigkeit haben.

Martfeld - Einbruch

In der Zeit von Donnerstag, 30.04.2020 ca. 17.00 Uhr bis Sonntag, 03.05.2020, ca. 18.45 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in Martfeld eingebrochen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchten einige Schränke. Die Schadenshöhe ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Bruchhausen-Vilsen - Sachbeschädigungen

In der Zeit von Samstag, 16.00 Uhr bis Sonntag 9.45 Uhr haben bislang unbekannte Täter mehrere Schäden in Bruchhausen-Vilsen angerichtet. Am Bürgerpark wurde die Heckscheibe eines, im Carport abgestellten, PKW eingeschlagen. In der Brautstraße wurde ein Fenster eines Gastronomiebetriebes zerstört. In der Bahnhofstraße wurde ein Feuerlöscher von der Wand gerissen und die Treppe runtergeworfen und in der Hölderlinstraße wurde von einem Mercedes-Sprinter der Scheibenwischer beschädigt. Der gesamte Sachschaden beträgt über 1500 Euro. Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938510, zu informieren.

Sulingen - Einbruch

Bislang unbekannte Täter drangen am Samstag zwischen 16.00 und 18.45 Uhr gewaltsam in einen Geräteschuppen des Friedhofs "Wald der Ruhe" ein. Sie öffneten die Tür und entwenden diverse Gartengeräte. Der Schaden wird auf über 2000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Hüde - Einbruch

In der Zeit von Samstag, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 19.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Zuschlag ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür und entwendeten zwei Laptops, Bargeld und Schmuck. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

