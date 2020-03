Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Corona: Anzeige nach Unterschreitung des Abstandgebotes von 1,5 Metern

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz. Da sich ein 65-jähriger Mann vor der Apotheke an der Findorffstraße in Worpswede nicht an die Mindestabstände hielt, sondern stattdessen sogar auf die Kunden der Apotheke zuging, mussten Beamte der Polizeistation Worpswede einschreiten. Als die Polizisten den Mann ansprachen und ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam machten, zeigte der Mann immer noch keine Einsicht. Letztlich erhielt der Mann einen Platzverweis sowie eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Hintergrund: Aufgrund der Coronakrise gilt derzeit ein Abstandsgebot von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch.

