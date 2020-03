Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Auto übersehen

Verden. Auf der Hamburger Straße wurde am Montag gegen 14:30 Uhr ein 23-Jähriger leicht verletzt. Ein 31-jähriger Renault-Fahrer bog von der Hamburger Straße nach links auf den Parkplatz von McDonalds ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW, in dem der 23-Jährige am Steuer saß. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Gegen den 31-Jährigen leitete die Polizei Verden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Motorradfahrer stürzt

Verden. Leichte Verletzungen erlitt am Montag gegen 15 Uhr ein Motorradfahrer, der auf der Weitzmühlener Straße (K21) zu Fall kam. Der 67-Jährige war stadteinwärts unterwegs, als er vermutlich von der Sonne geblendet wurde und aufgrund dessen eine Verkehrsinsel zu spät bemerkte, diese touchierte und anschließend die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Der Motorradfahrer stürzte und kam letztlich auf dem Grünstreifen zum Liegen. Am Krad entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Tresor gewaltsam geöffnet

Hambergen. Unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag und Montagfrüh in eine Firma am Sophie-Tietjen-Ring eingebrochen. Wie ihnen der Einstieg gelang, ist unklar. Sicher ist, dass sie sich an einem Tresor zu schaffen machten und diesen gewaltsam öffneten. Aus dem Wertgelass stahlen sie Bargeld und flüchteten anschließend. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Polizei Osterholz bittet unter Telefon 04791/3070 um Hinweise möglicher Zeugen.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Axstedt. Diverse Zigarettenschachteln sowie Bargeld erlangten unbekannte Täter, die am Montagmorgen einen Zigarettenautomaten an der Straße Am Bahnhof aufgebrochen haben. Die Tat soll sich gegen 7 Uhr ereignet haben. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Telefon 04793/2386 zu melden.

Zeugen gesucht

Lilienthal. Im Laufe der vergangenen Woche haben unbekannte Täter die Sporthalle an der Straße Zum Schoofmoor mit Farbe beschmiert. Betroffen sind einige Oberlichter sowie Wände, die nur vom Dach aus zugänglich sind. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04298/92000 zu melden.

