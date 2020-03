Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizeieinsatz am Krankenhaus in Verden

Verden (ots)

Zu einem Polizeieinsatz im Bereich des Krankenhauses in Verden kam es am Dienstagvormittag. Ein Mann kündigte gegenüber dem Krankenhaus den Besuch eines Patienten durch mehrere Familienangehörige an, obwohl in der Klinik zurzeit grundsätzlich ein Besuchsverbot besteht. Durch die Polizei wurde daraufhin präventiv Kontakt zu der entsprechenden Familie aufgenommen. Zu Vorfällen oder Auseinandersetzungen an der Klinik kam es nicht.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation war die Polizei beim Einsatz im Bereich des Krankenhauses vorsorglich mit einer Schutzausstattung bekleidet, um sich auf ein mögliches Betreten der Klinik vorzubereiten sowie einer Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken.

