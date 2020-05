Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Graffiti in Siedenburg - Einbruch in Kleingarten in Bruchhausen-Vilsen ---

Diepholz (ots)

Siedenburg - Graffiti

Durch bislang unbekannte Täter wurden von Samstag, 23.00 Uhr, bis Sonntag, 01.00 Uhr, im Ortsgebiet von Siedenburg diverse Verkehrszeichen und Schaltkästen mit Farbe besprüht. Die Unbekannten beschädigten im Mellinghäuser Kirchweg, in der Kornstraße und in der Bogenstraße mehrere Verkehrszeichen und Schaltkästen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 10.55 Uhr in Brinkum, Bremer Straße, entstand ein Schaden von mindestens 9000 Euro. Ein 89-jähriger Pkw-Fahrer hatte beim Ausparken Gaspedal und Bremse verwechselt. Der Pkw beschädigte ein anderes parkendes Fahrzeug und einen Anhänger. Danach durchbrach der Pkw einen Holzzaun und prallte gegen einen Carport, bevor die Fahrt zu Ende war. Der 89-Jährige wurde leicht verletzt.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch in Kleingarten

In der Zeit von Montag, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 18.00 Uhr, wurde am Richtweg in eine Gartenlaube eingebrochen. Aus dem Innenbereich wurde ein Großteil der Einrichtung und der Gartengeräte auf das Grundstück geworfen. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Wem in dieser Zeit etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938510, zu informieren.

Bassum - Brand eines Containers

Mittwochnacht gegen kurz vor 1.00 Uhr ist ein Altpapier-Container in der Straße Lange Wand in Brand geraten. Trotz schnellem Eingreifen der Feuerwehr wurde der Container vollständig zerstört; der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bassum, Tel. 04241 / 802910, in Verbindung zu setzen.

