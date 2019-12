Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Wohnungseinbruch

Nordhorn (ots)

Unbekannte Täter haben versucht zwischen Freitag, 11:00 Uhr, und Montag, 12:00 Uhr, in ein Wohnhaus an der Binsenstraße in Nordhorn einzudringen. Aus ungeklärter Ursache betraten sie das Wohnhaus nicht, sondern entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn, Tel. 05921/3090 zu melden.

