Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Geld aus Selbstbedienungshaus gestohlen

Twist (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag gegen 18:35 Uhr in einem landwirtschaftlichen Verkaufshäuschen (Selbstbedienung), das An der Wieke im Twist steht eine Geldkassette aufgebrochen. Sie entwendeten das Bargeld. Es entstand ein zweistelliger Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Twist, Tel. 05936/2326 zu melden.

