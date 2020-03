Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Raub, Frontalzusammenstoß, Verletzter Motorradfahrer

Fellbach: Raub auf Pizza-Bote Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:40 Uhr, kam es in Fellbach zu einem Überfall auf einen Pizza-Boten. Die bislang unbekannten Täter bestellten beim Pizzalieferservice Waren und ließen sie an eine Adresse in der Bruckstraße liefern. Dort wurde der Pizza-Bote von einem der Täter auf Alkohol angesprochen. Nachdem dieser die Herausgabe mit der Begründung ablehnte, dass der Täter wohl noch nicht volljährig sei, kamen 4 weitere Täter hinzu. Einer bedrohte den Pizza-Boten mit einer Waffe und einem Messer. Die vermummten Täter erbeuteten Bargeld und konnten bislang unerkannt entkommen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang negativ. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Rudersberg: Frontalzusammenstoß im Wald Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der L 1080 zwischen Rettichkreisel und Rudersberg zu einem Frontalzusammenstoß. Die 58jährige Toyota-Fahrerin befuhr die Landesstraße vom Rettichkreisel hinunter in Richtung Rudersberg. In einer Linkskurve geriet sie nach rechts in die Leitplanke, kam ins Schleudern und prallte schließlich frontal in den PKW einer entgegenkommenden 45jährige VW-Fahrerin. Deren 66jährige Beifahrerin wurde beim Unfall schwer verletzt, ebenso die 58jährige Verursacherin. Beide Frauen kamen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf 12000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L1080 voll gesperrt.

Winnenden: Motorradfahrer gestürzt und verletzt Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 23jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW die L 1140. Er kam von der Rems-Murr-Klinik und wollte nach rechts in die Waiblinger Straße einbiegen. Auf der Abbiegespur stürzte er aus bislang unbekannter Ursache. Sowohl er selbst, als auch seine Maschine rutschten quer über die Straße und kamen an der dortigen Verkehrsinsel zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro.

