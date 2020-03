Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dachstuhlbrand, Einbrüche, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall-Eltershofen: Dachstuhlbrand eines Doppelhauses Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:20 Uhr, kam es an einem Doppelhaus in der Egelgasse zu einem Dachstuhlbrand. Die Feuerwachen Schwäbisch Hall Ost und West mit insgesamt 68 Kräften und 12 Fahrzeugen brachten den Brand nach eineinhalb Stunden unter Kontrolle. Alle 9 Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit und wurden nicht verletzt. Der Sachschaden am Gebäude dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 100000 - 150000 Euro belaufen. Durch den Brand und die anschließenden Löscharbeiten wurden beide Haushälften komplett unbewohnbar. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurden aufgenommen.

Crailsheim: Einbruch ins Friseurgeschäft In der Nacht von Freitag, 18:10 Uhr bis Samstag, 08:00 Uhr, brachen Unbekannte die Eingangstüre eines Friseurladens in der Breslauer Straße in Crailsheim auf und gelangten so in den Innenraum. Die Täter erbeuteten Bargeld aus der Kasse sowie elektronische Geräte.

Schrozberg: Einbruch in Kindergarten Unbekannte brachen am Samstagabend, gegen 18:20 Uhr, in den Kindergarten in der Schulstraße in Schrozberg ein. Im Kindergarten besprühten sie zwei Türen mit beleidigendem Inhalt. Anschließend verwüsteten sie den gesamten Kindergarten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Crailsheim-Roßfeld: Einbruch in Friseurgeschäft Am Sonntagmorgen, kurz nach 00:00 Uhr, brachen zwei Täter in einen Friseursalon in der Reußenbergstraße in Crailsheim-Roßfeld ein. Neben Bargeld wollten die Täter auch Produkte aus dem Friseurbedarf klauen, wurde hierbei jedoch von Zeugen gestört und flüchteten beim Eintreffen der Polizeistreifen zu Fuß. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen verlief die Suche nach den beiden erfolglos.

Crailsheim: Radfahrer alkoholisiert unterwegs Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:50 Uhr, stellte eine Polizeistreife im Bereich der Schönebürgstraße in Crailsheim einen Radfahrer fest, welcher durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Bei der Kontrolle des Radfahrers stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 58jährigen Mannes fest. Der angebotene Atemalkoholtest erbrachte eine Wert, deutlich über der absoluten Fahruntüchtigkeit für Radfahrer, welcher bei 1,6 Promille liegt. Der Mann musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

