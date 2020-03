POL-AA: .Rems-Murr-Kreis - Stand: 07.03.2020, 10:45 Uhr - 4 Verkehrsunfälle, 1 Trunkenheitsfahrt

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen - Vorrang nicht beachtet

Am Freitag gegen 15:32 Uhr befuhr eine 22 Jahre alte Frau mit einem VW Golf in Waiblingen die Straße "An der Talaue". Als sie nach links in die Auffahrt zur B14 einbiegen wollte übersah sie den VW Golf einer entgegen kommenden 61 Jahre alten Frau und kollidierte mit dieser im Einmündungsbereich. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt.

Waiblingen - Beim Einfahren auf die Bundesstraße Vorfahrt nicht beachtet - Zeugenaufruf

Am Freitag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 28 Jahre alter Lenker eines Mercedes an der Anschlussstelle Winnenden-Süd den Beschleunigungsstreifen in Richtung Stuttgart. Als er dann nach links auf den Fahrstreifen der B14 wechseln wollte übersah er eine 31 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes, welche neben ihm fuhr. Der 28jährige hupte kurz und setzte dann seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, welcher insgesamt immerhin 2000 Euro beträgt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07151/950-422 zu melden.

Weinstadt - Beim Ausfahren aus einer Tankstelle nicht aufgepasst

Am Freitag gegen 18:05 Uhr wollte eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Minis in Weinstadt-Endersbach in der Schorndorfer Straße aus einer dortigen Tankstelle ausfahren. Hierbei übersah sie den PKW einer 76 Jahre alten Fahrerin eines Mercedes und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Fellbach - An einem Abend zweimal von der Polizei betrunken im Auto erwischt

Am Samstag gegen 01:24 Uhr wurde in Fellbach in der Stuttgarter Straße der Fahrer eines Mercedes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als sie den Fahrer nach seinem Führerschein befragten, mussten die Beamten verblüfft feststellen, dass ihm dieser ca. 3 Stunden zuvor durch eine andere Streife abgenommen worden ist. Der Mann war schon zu Beginn der Nacht betrunken mit dem Auto unterwegs und wurde kontrolliert. Er musste sich nun ein zweites Mal einer Blutentnahme unterziehen. Die Beschlagnahme des Führerscheins entfiel dieses Mal allerdings. Das Auto wurde geparkt und der Schlüssel einbehalten.

Weinstadt - Auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten

Am Freitag gegen 21:55 Uhr befuhr ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Renault die B29 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Aalen. Auf Höhe der Anschlussstelle Beutelsbach musste er stark abbremsen, weshalb sein Auto ins Schleudern geriet. Zunächst prallte er in die Mittelleitplanke und schleuderte danach zurück auf die Fahrbahn. Hierbei kollidierte er mit dem Mitsubishi eines 63 Jahre alten Mannes, der neben dem 54jährigen gefahren war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Mitfahrerin in dem Mitsubishi wurde leicht verletzt.

