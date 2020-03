Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Sachbeschädigungen und ein Einbruch

Aalen (ots)

Alfdorf: Pkw zerkratzt

Eine bislang unbekannte Person zerkratzte im Zeitraum Donnerstag 18:00 Uhr bis Freitag 07:45 Uhr, mittels eines unbekannten Gegenstandes die gesamte Fahrerseite eines Audi. Der Pkw, an dem ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand, war in der Unteren Schloßstraße geparkt. Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten in Welzheim unter der Telefonnummer 07182 9281-0 entgegen.

Welzheim: Einbruch in Lagerhalle

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18:45 Uhr und Freitag, 06:45 Uhr, in eine umzäunte Lagerhalle in der Industriestraße ein. Nachdem sie ein Fenster aufhebelten gelangten sie in das Innere. Dort brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten das Gebäude. Mehrere Maschinen sowie Zubehörteile wurden aus der Halle ins Freie gebracht und schließlich abtransportiert. Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten in Welzheim unter der Telefonnummer 07182 9281-0 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Omnibus beschmiert

Als der Fahrer eines Omnibusses am Freitagmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er ein großflächiges Graffiti in schwarzer Farbe mittig auf der Fahrerseite angebracht fest. Der Bus war zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr und Freitag, 06:15 Uhr, in der Tournonstraße abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 5772-0 entgegen.

