Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Brandalarm

Aalen (ots)

Oberkochen B19: Schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung zwischen den AS Ober- und Unterkochen

Am Freitagmorgen hat sich gegen 10:30 Uhr auf der Kochertalbrücke ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Aufgrund von Baumfällarbeiten stockte der Verkehr in Richtung Heidenheim. Ein 92-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Verkehrsstockung vor sich nicht und fuhr ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Klein-Lkw eines 44- jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Klein-Lkw auf einen vorausfahrenden Audi eines 44-Jährigen geschoben.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des Klein-Lkw und dessen 43 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 60.000 Euro.

Während der Rettungsmaßnahmen wurde die B19 kurzzeitig voll gesperrt. Bis zur Bergung der Fahrzeuge blieb der Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heidenheim bis 13:20 Uhr gesperrt.

Aalen: Brandmelder schlägt Alarm

Ein Feuermelder einer Firma in der Heinrich-Rieger-Straße schlug am Freitagmorgen um kurz vor 10:00 Uhr Alarm. Aufgrund dieses Alarms rückten Feuerwehr- und Polizeikräfte aus und überprüften das Gebäude. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm, so dass die Einsatzkräfte schnell wieder abrücken konnten.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen nach Unfallflucht gesucht.

Zeugen sucht die Polizei in Schwäbisch Gmünd nach einer Unfallflucht im Milchgäßle. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte am Freitag, zwischen 08:50 Uhr und 09:15 Uhr einen geparkten Peugeot beschädigt und einen Sachschaden von circa 1.000 Euro angerichtet. Zeugenhinweise werden unter Telefon: 07171/358-0 ergeben.

