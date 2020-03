Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerer Arbeitsunfall und Vorfahrtsunfall

Schwäbisch Hall (ots)

Crailsheim: Schwerer Arbeitsunfall auf Baustelle

Bei einem schweren Arbeitsunfall auf eine Baustelle in Onolzheim hat am Freitagvormittag ein Arbeiter lebensgefährliche Verletzungen und ein weiterer Bauarbeiter schwere Verletzungen erlitten.

Die beiden Männer hatten sich auf einer Baustelle eines Mehrfamilienhauses im Am Aspenbächle in einer Baugrube befunden. Als kurz nach 10:30 Uhr mit einem Kran ein Betonkübel abgelassen wurde, sackte dieser plötzlich ab und traf die beiden Männer schwer. Der lebensgefährlich Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere warum der Baukran nachgegeben hat, wurden von der Polizei Crailsheim aufgenommen. Ein Vertreter der Berufsgenossenschaft befindet sich ebenfalls am Unglücksort.

Blaufelden: Auto übersehen - 9.000 Euro Sachschaden

Eine 30 Jahre alte Skoda-Fahrerin befuhr am Freitag um 09:45 Uhr den Dörrlesweg und wollte über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Straße Im Burgstall einfahren. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten Fiat einer 45-Jährigen, die in Richtung Wohnsiedlung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 9.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

