Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 07.03.2020, 10:45 Uhr - 4 Verkehrsunfälle, 1 Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Westhausen - Betrunken Auto gefahren

Am Freitag gegen 17:15 Uhr stellte in Westhausen in der Aalener Straße eine Streife fest, dass der 57 Jahre alte Lenker eines Mazdas nicht angegurtet war. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Nachdem ein Alkoholtest den Verdacht bestätigte, musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er muss nun mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

Heubach - Vorfahrt nicht beachtet

Am Freitag gegen 17:11 Uhr befuhr ein 37 Jahre alter Mann mit seinem Opel aus Heubach kommend die Böbinger Straße. An der Kreuzung "Zum Flugplatz" übersah er eine 29 Jahre alte Hyundaifahrerin, welche Vorfahrt hatte und in Richtung Heubach unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro.

Böbingen - Betrunken Auto gefahren und Streifenwagen beschädigt

Am Samstag gegen Mitternacht wurde der Polizei ein Golffahrer gemeldet, welcher in Schlangenlinien fahren solle. Nachdem die Polizei den Golf feststellen konnte, wurde dieser einer Kontrolle unterzogen. Als der 41 Jahre alte Fahrer ausstieg, rollte der Golf gegen den dahinter haltenden Streifenwagen, da der Fahrer vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen. Im Verlauf der Kontrolle konnte dann festgestellt werden, dass der Mann deutlich unter Drogen- und Alkoholbeeinflussung stand. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Golf nicht zugelassen und versichert war. Der Mann, welcher bei der Polizei kein Unbekannter ist, musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihn erwartet nun eine Anzeige. Am Streifenwagen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd - Betrunken Unfall gebaut

Ein 23 Jahre alter Audifahrer befuhr in Schwäbisch Gmünd die Gmünder Straße in Richtung B298. Da er erheblich zu schnell war und zudem noch deutlich betrunken, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr danach ein Stück im Grünstreifen, bevor er an der Einmündung mit der Mutlanger Straße über eine Verkehrsinsel fuhr und hierbei mit der Ampelanlage kollidierte. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass bei dem Unfall die Ampel vollständig aus der Verankerung gerissen wurde. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit reichte die Ampel aber nicht aus, um den Audi zu stoppen. Er schleudert weiter über die Fahrbahn, schanzt danach über den Bordstein und fliegt von der Straße. Erst an einem dortigen Baum endet die Fahrt des Audis auf dem Dach mit einem Totalschaden. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer nicht verletzt. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, da die Beamten an der Unfallstelle erkennen konnten, dass der Fahrer stark betrunken war.

