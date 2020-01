Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Blaulichtmeile in Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

Bundespolizei informiert zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen. Im Rahmen einer Blaulichtmeile am 21.und 22.1.2020 findet in den zweiten Klassen der Forstbergschule eine Information und Aufklärungsveranstaltung der Bundespolizei statt. Dabei werden den Schülern das richtige Verhalten auf Bahnanlagen nähergebracht. Denn Bahnanlagen sind kein Spielplatz, es drohen ernste Gefahren. Züge können, anders als Fahrzeuge auf der Straße, Hindernissen nicht ausweichen und haben aufgrund ihrer großen Masse einen Bremsweg von bis zu 1.000 Metern. Darüber hinaus sind moderne Züge wesentlich leiser als ihre Vorgängermodelle und daher erst spät zu hören. Die Geschwindigkeit ist ebenfalls nicht zu unterschätzen: ICE-Züge in Thüringen sind mit deutlich über 200 Stundenkilometern unterwegs. Einige Bahnhöfe und Haltepunkte durchfahren sie mit 160 Stundenkilometern. Aus diesem Grund gilt auch: Gleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen überquert werden (Über-/Unterführungen). Auf Bahnsteigen gilt es die weiße Linie zu beachten. Diese markiert den Sicherheitsabstand, um dem Sog ein- oder durchfahrender Züge zu entgehen. Eltern sollten selbst Vorbild sein und darauf achten, wo Kinder die Freizeit verbringen. Wichtig ist auch zu erklären, welche Folgen das Spielen auf Bahnanlagen haben kann. Mehr zum Thema finden Sie auch im Internet unter www.bundespolizei.de.

