BPOLI EF: Schwarzfahrer versteckt sich im Zug

Erfurt (ots)

Zugbegleiterin alarmiert die Bundespolizei. Heute Vormittag meldete eine Zugbegleiterin, dass sich in einem ICE ein Fahrgast ohne gültigen Fahrausweis aufhält. Außerdem soll der Mann ein Messer dabeihaben. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Berlin nach München. Als der Zug am Erfurter Hauptbahnhof einfuhr, fanden die Bundespolizisten den Mann in einer Zugtoilette. Die Beamten stellten zwei Messer sicher. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-jährigen Albaner ergab einen Wert von 0,96 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen.

