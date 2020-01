Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Hilfsbereit meint nicht immer gut

Erfurt (ots)

Taschendiebstahl im Erfurter Hauptbahnhof. Jeder wird wohl angenehm überrascht sein, wenn von einem Unbekannten Hilfe angeboten wird, wie es gestern Nachmittag einer 80-jährigen Frau im Erfurter Hauptbahnhof passierte. Beim Umsteigen bot ein junger Mann der Frau an, ihren Koffer in den Zug zu bringen. Glücklich bedankte sich die Frau bei dem Helfer, der noch weiteren Passanten beim Einsteigen Hilfe anbot. Im Zug stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet wurden war. In dem Zusammenhang rät die Bundespolizei.: Tragen Sie Geldbörsen und Wertsachen in verschlossenen Innentaschen der Kleidung, in einem Brustbeutel oder einer Gürtelinnentasche dicht am Körper. Reduzieren Sie Ihr mitgeführtes Bargeld auf das notwendige Minimum und zeigen Sie anderen möglichst wenig davon. Melden Sie verdächtige Personen oder Aktivitäten der Polizei!

