Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Holzstoß hat gebrannt

Ettenheim (ots)

Könnte es ein Feuerwerkskörper gewesen sein, der den Brand eines Holzstoßes im Ortsteil Wallburg ausgelöst hat? Diese Frage stellten sich Feuerwehr und Polizei an Silvester um die Mittagszeit. An einer Hauswand in der Hinterdorfstraße aufgestapeltes Brennholz brannte aus bislang ungeklärter Ursache. Die Feuerwehren aus Ettenheim, Münchweier und Wallburg waren mit 25 Mann und 6 Feuerwehrautos im Einsatz und konnten Schlimmeres verhindern. Etwa ein Festmeter Brennholz fiel den Flammen zum Opfer. Auch die Hauswand hatte durch die Brandeinwirkung Schaden genommen. Letztendlich konnte aber ein Übergreifen des Feuers auf das Haus verhindert werden. Der Sachschaden dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen. /CBR

