Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unfallbeteiligter gesucht

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag fuhr um kurz vor 15:00 Uhr ein junger Mann mit seinem Ford auf der Sasbacher Straße stadteinwärts. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in Höhe des Polizeireviers streifte er das Heck eines in demselben fahrenden Autos. Der Fahrer des geschädigten Pkw bemerkte den Unfall nicht und bog vom Kreisverkehr in die Rosenstraße ab. Laut Unfallverursacher soll es sich beim Fahrzeug des Geschädigten um einen dunkel lackierten Renault oder Peugeot handeln. Der Fahrer dieses Fahrzeuges wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern, T. 07841 7066-0, in Verbindung zu setzen.

