Einen brennenden Mülleimer löschte die Feuerwehr am Mittwoch in Birenbach.

Gegen 19.30 Uhr rückte die Feuerwehr in die Lorcher Straße aus. An einer Haltestelle brannte ein Mülleimer und die Flammen drohten, auf darüber liegendes Holz überzugreifen. Angehörige der Feuerwehr hatten den Brand schnell gelöscht. Ein Zeuge sah drei Verdächtige Jugendliche, die das Feuer möglicherweise gelegt hatten und sich in unbekannte Richtung entfernten. Sie sollen etwa 14 bis 16 Jahre alt und schlank sein. Einer soll eine Felljacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe der Marke "Nike" getragen haben. Der zweite eine rote Hose der Marke "Fila" und eine schwarze Jacke mit einem Wolf-Emblem auf dem Rücken. Einen roten Pullover und eine schwarze Jogginghose soll der dritte getragen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefon-Nr. 07161/93810 um Zeugenhinweise. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

