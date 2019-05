Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eigentumsdelikte - Sachbeschädigung

Fulda (ots)

Fahrraddiebstahl

Großenlüder - Im Zeitraum von Dienstagabend bis Donnerstagmorgen (21.-23.5) entwendeten Unbekannte ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke "Haibike" aus einem Carport in der Maximilian-Kolbe-Straße. Der Wert des Rads beträgt rund 600 Euro.

Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Fulda - Ein auf dem Parkplatz des Emaillierwerks abgestellter PKW war das Ziel eines unbekannten Täters am Donnerstagnachmittag (23.5.). Gegen 16:20 schlug er mithilfe eines unbekannten Gegenstands eine Scheibe des Fahrzeugs ein, ohne die im Innenraum sichtbar abgelegte Handtasche zu entwenden. Möglicherweise fühlte er sich durch Zeugen gestört: Eine Täterbeschreibung liegt vor: 30 bis 40 Jahre alt, braune Haare, kräftige Statur und ca. 1,70m groß. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blaue Jeanshose sowie eine schwarze Jacke.

Diebstahl aus Fahrzeug

Fulda - Am Donnerstagabend (23.5.) schlugen Unbekannte zwischen 18:00 Uhr und 19:10 Uhr die Scheibe eines in der Schlossstraße geparkten PKW's ein. Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter eine Geldbörse, in welcher sich persönliche Dokumente sowie Bargeld in nicht bekannter Höhe befand. Es entstand zudem Sachschaden von rund 150 Euro.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Ebersburg - Im Ebersburger Ortsteil Schmalnau versuchten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21./22.5.) in ein Vereinsheim in der Straße "Am Steinküppel" einzubrechen. Jedoch scheiterten sie am Aufhebeln einer Eingangstür, woraufhin sie in unbekannte Richtung wieder verschwanden.

