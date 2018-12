Cloppenburg/Vechta (ots) - Lindern - Diesel aus Bagger gestohlen

Zwischen dem 07. Dezember 2018 und dem 10. Dezember 2018 brachen bislang unbekannte Täter den Tank eines Baggers auf, der auf einer Baustelle an der Löninger Straße stand. Anschließend entwendeten sie 50 Liter Diesel. Außerdem beschädigten sie bei der Tatausführung die Motorhaube des Fahrzeuges. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957-311) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 09. Dezember 2018 kam es in der Straße Am Dornkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Um 05.45 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen einen Zaun und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

