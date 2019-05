Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Betrunkener Kirmesbesucher von Auto überrollt

Vogelsbergkreis (ots)

ALSFELD - Ein 19jähriger Festbesucher aus Alsfeld hatte sich am Freitagmorgen in offensichtlich stark berauschtem Zustand, nach seinem Kirmesbesuch in Eifa, hinter einem Fahrzeug, auf dem Vorplatz des Festgeländes, zum Schlafen abgelegt. Später wurde er von einem PKW überrollt und dabei schwer verletzt. Nach Ermittlungsstand der Polizei hatte sich der junge Mann, nach Verlassen des Festzeltes, neben einen geparkten Wagen auf dem Festplatzgelände hingelegt und war eingeschlafen. Erschwerend kam hinzu, dass er vollständig in schwarz gekleidet war. Sogar die schwarze Kapuze seiner Jacke hatte er über den Kopf gezogen. Kurz vor halb drei fuhr ein 58jähriger Mann aus Neukirchen mit seinem Peugeot, nachdem er seinen Verkaufsstand auf der Kirmes geschlossen hatte, vom Festgelände herunter. Beim Einfahren vom Festgelände auf den Steinfirster Weg überrollte der 58jährige aus noch nicht abschließend bekannter Ursache dabei den am Boden schlafenden jungen Mann. Dieser wurde, nach notärztlicher Behandlung vor Ort, mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus in Alsfeld eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Gießen wurde bei dem 19jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Ebenso wurde der unfallbeteiligte Peugeot sichergestellt und ein Unfallsachverständiger eingeschaltet. Der 58-jährige Autofahrer stand nicht unter Alkoholeinfluss. Sachschaden war bei dem Unfall nicht entstanden.

Quelle: Polizeidirektion Vogelsberg

