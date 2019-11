Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Weihnachtsbaum streift Ampel

Erst mit Polizeibegleitung gelang am Donnerstag der gefahrlose Transport eines Baumes in Ulm.

Ulm (ots)

Am Mittwoch teilte ein Zeuge gegen 16 Uhr der Polizei mit, dass beim Egginger Weg ein Lastwagen mit Bäumen mehrere Ampeln gestreift habe. Die Polizei traf den Transport auf dem Kuhbergring an und kontrollierte ihn. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Baum breiter und höher als genehmigt war. Eine gefahrlose Weiterfahrt war so nicht möglich, weshalb der Transport über Nacht abseits der Straße stehen bleiben musste. Mit neuer Genehmigung und mehreren Polizeistreifen ging die Fahrt am Donnerstagmorgen weiter. Die Polizei sperrte zur Sicherheit mehrere Kreuzungen. So kam der Baum gefahrlos in der Stadtmitte an. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Fahrer und Verantwortliche des Transports. An der Ampel entstand nur geringer Schaden.

