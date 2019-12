Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

33184 Altenbeken (ots)

(ah) Samstag, 14.12.19, 18:36 Uhr, 33184 Altenbeken, Mühlenweg/Pfarrer-Dalkmann-Straße, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten und 3 Leichtverletzten. Ein 50jähriger Bulli-Fahrer fährt langsam in den Kreuzungsbereich ein und mißachtet die Vorfahrt eines 26-jährigen Pkw-Fahrers auf dem Mühlenweg. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw rutscht in den abschüssigen Grünstreifen und überschlägt sich dort. Er kommt auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Fahrzeugführer kann sich mit Hilfe eines Zeugen selbst aus seinem Fahrzeug befreien und wird einem Krankenhaus in Paderborn zugeführt. Der Buli-Fahrer, seine 43-jährige Beifahrerin und ein im Fahrzeug befindliches Kleinkind werden zur Kontrolle ebenfalls einem Paderborner Krankenhaus zugeführt.

