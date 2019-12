Polizei Paderborn

POL-PB: Rollerfahrerin schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei der Kollision mit einem Auto auf der Riemekestraße ist am Mittwochabend eine Motorrollerfahrerin schwer verletzt worden.

Eine 57-jährige Ford-Focus-Fahrerin fuhr gegen 21.30 Uhr auf der Riemekestraße stadtauswärts. In Höhe der Personstraße bog sie nach links in Richtung einer Kaufhauszufahrt ab. Dabei kollidierte das Auto mit einer entgegenkommenden Motorrollerfahrerin. Die 25-Jährige wurde frontal vom Auto erfasst, flog über die Motorhaube und stürzte auf die Straße. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und kam zur ambulanten Behandlung ins Hospital. Am Motorroller entstand Totalschaden.

