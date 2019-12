Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Upsprunge

Salzkotten (ots)

(mb) Am Mittwochabend sind in Upsprunge zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser verübt worden.

Am Lindenweg waren die Bewohner von 16.15 Uhr bis 19.30 Uhr nicht zuhause. Die Einbrecher hatten in diesem Zeitraum an der Haustür gehebelt und schließlich eine Terrassentür aufgebrochen. Sie durchwühlten mehrere Räume in beiden Wohngeschossen.

An der Straße Kleine Feld wurde der Einbruch um 22.30 Uhr entdeckt, als die Bewohner heimkehrten. Auch hier waren Schränke und Schubladen geöffnet worden.

In beiden Fällen flüchteten die Täter ohne Beute.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen. Akute verdächtige Beobachtungen sollten umgehend über den Notruf 110 gemeldet werden.

Die Kreispolizeibehörde Paderborn bietet kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz. Terminvereinbarungen unter Telefon 05251/3063905.

Weitere Infos zum Einbruchschutz: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell