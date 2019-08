Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in 26655 Westerstede Ortsteil Hollwege++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 24.08.2019 gg. 17:05 Uhr, wurden durch einen Verkehrsunfall in 26655 Westerstede, Ortsteil Hollwege, Liebfrauenstraße(K 347), dortige neue Gewerbegebiet West, zwei Verteilerkästen für Strom und Abwasser stark beschädigt. Dort anwesende Bauarbeiter beobachteten, wie ein dunkelblauer BMW 5er (Limousine) beim Befahren des Gewerbegebietes die Verteilerkästen berührte. Durch die Berührung entstand an den Verteilerkästen hoher Sachschaden. Der ebenfalls beschädigte BMW (Unfallverursacher)entfernte sich ohne um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nähere Hinweise bitte an das PK Westerstede unter 04488/833-0

