Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Radfahrer bei Unfall verletzt - Unfallverursacher flüchtet +++

Oldenburg (ots)

Ein 26-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall am Stau angefahren und leicht verletzt worden. Der Oldenburger war gegen 7.45 Uhr von der Wehdestraße kommend auf dem Radweg der Straße Stau in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Ausfahrt eines Firmengeländes wollte der Fahrer eines älteren VW-Passat aus dem Grundstück heraus nach links auf den Stau einbiegen. Der Fahrzeugführer missachtete offenbar die Vorfahrt des Radfahrers, so dass es zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht am Fuß verletzt. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort und entfernte sich in Richtung Wehdestraße. Es soll sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit rotem Cap und grauem Kapuzenpullover gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen; Hinweise werden unter Telefon 0441/790-4115 entgegen genommen. (1001742)

