POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall - Stand: 07.03.2020, 10:45 Uhr - 2 Unfälle

Schwäbisch Hall - Mit Anhänger geparktes Fahrzeug beschädigt

Am Freitag gegen 21:00 Uhr befuhr ein 33 Jahre alter Mann mit seinem VW den Parkplatz einer Fastfood-Kette in Schwäbisch Hall in der Daimlerstraße. Als er nach links abbiegen wollte, scherte sein mitgeführter Anhänger aus und rammte einen geparkten Audi. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Ilshofen - Betrunken Unfall gebaut

Am Samstag gegen 02:00 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Audi in Ilshofen die K2542 von Ruppertshofen kommend. An der Einmündung mit der L1042 wollte er nach links abbiegen. Da er zu tief ins Glas geschaut hatte, gelang ihm dies nicht mehr, so dass er geradeaus über die Straße fuhr und im angrenzenden Acker zum Stehen kam. Eine Zeugin, welche den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei, die dann bei ihrem Eintreffen feststellen konnte, dass der Unfallfahrer deutlich betrunken war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zum Sachschaden an seinem Auto, von ca. 300 Euro, kommt nun auch noch eine empfindliche Strafe hinzu.

