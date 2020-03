Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Schlägerei, Diebe im Wellenbad, Hundebiss, Mann verletzt mehrere Polizeibeamte

Aalen (ots)

Unterkochen: In Wohnhaus eingebrochen Am Samstag, im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 20:20 Uhr, brachen Unbekannte in Unterkochen, in der Keplerstraße in ein Wohnhaus ein. Die Täter verschafften sich über die Terrassentüre Zutritt ins Gebäude und durchsuchten alle Räumlichkeiten sowie die Einliegerwohnung nach Wertgegenständen. Neben Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro, richteten sie auch einen erheblichen Sachschaden an.

Aalen: Schlägerei vor der Kneipe Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, kam es vor einer Kneipe in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße in Aalen zu einer Schlägerei zwischen FC Heidenheim und VfR Aalen Fans. Die drei FCH-Fans waren gerade auf dem Heimweg vom Fußballspiel in Heidenheim und legten in der Kneipe einen Zwischenstopp ein. Kurz darauf betraten VfR Fans das Lokal und es kam zu Streitigkeiten, die vor der Kneipe in einer Schlägerei endeten. Die eintreffenden Polizeistreifen fanden nur noch die alkoholisierten FCH Fans vor. Von den VfR Fans fehlte jede Spur. Zwei der drei FCH Fans erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen und wurden medizinisch versorgt.

Ellwangen: Diebe im Wellenbad Bereits seit Mitte Februar häufen sich im Wellenbad in Ellwangen die Diebstähle aus Spinten im Saunabereich. Zuletzt kam es am Freitag zu einem Diebstahl. Die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Die Polizei rät daher dringend entsprechende Vorsichtsmaßnahmen beim Besuch des Wellenbades walten zu lassen und keine persönlichen Gegenstände, insbesondere die Spintschlüssel nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Bopfingen: 7-jähriges Mädchen von Hund schwer verletzt Am Samstagabend gegen 17 Uhr, wurde in Bopfingen-Michelfeld ein 7-jähriges Mädchen von einer 10jährigen Kangal-Hündin mehrfach gebissen. Das Mädchen übte im Hofraum vor dem Haus gerade das Fahrradfahren, als der freilaufende Hund plötzlich auf das Mädchen losging. Der Hund biss das Kind in den Rücken, die Schulter, den Nacken sowie im Bereich des Kopfes. Das Mädchen wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Bei dem Kangal handelt es sich um eine große türkische Hüte - und Schutzhundrasse, die bis zu 60 kg schwer werden kann. Der Hund und das Mädchen kannten sich. Die Familie des Mädchens lebte bereits seit 2 Jahren auf dem Hof. Die Polizei sprach dem Hundehalter eine sofortige Maulkorbpflicht und einen Leinenzwang aus. Weitere Ermittlungen gegen den Hundehalter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung werden durch die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Aalen geführt.

Göggingen: Nackter Mann verletzte drei Polizeibeamte Am Samstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, wurde der Polizei ein nackter Mann gemeldet, welcher durch die Felder bei Göggingen rannte. Schließlich flüchtete er sich in die Kleemeisterei. Dort konnte der 21jährige Mann durch die eintreffenden Polizeistreifen auf dem Sofa sitzend angetroffen werden. Wie sich herausstellte, gab es zuvor schon Streit mit den Eltern. Diese wurden bei der Auseinandersetzung bereits leicht verletzt. Auf die Ansprache der Polizeibeamten reagierte der Mann nicht und leistete erhebliche Gegenwehr bei der anschließenden Festnahme. Hierbei verletzte er drei der vier Beamten leicht. Mit vereinten Kräften konnte er schließlich zu Boden gebracht und fixiert werden. Er wurde bei der Auseinandersetzung selbst leicht verletzt wurde und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

-PvD-

Tel. 07151/950-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell