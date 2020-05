Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinsoektion Diepholz für Samstag, den 09.05.2020

Diepholz (ots)

Meldungen des PK Sulingen

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Sulingen

Am Freitag, den 08.05.2020, kontrollierten Beamte der Polizei Sulingen im Stadtgebiet einen 45-jährigen Sulinger mit seinem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den geführten Pkw bereits seit März 2018 kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Die amtliche Zulassungsplakette wurde entfernt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Meldungen des PK Syke

Diebstahl einer Geldbörse aus einem Pkw in Twistringen

Ein 55-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz entwendete am Freitag, den 08.05.2020, gegen 23:15 Uhr, eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Pkw im Mörsener Kirchweg in Twistringen. Der Mann konnte im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt saß der Mann erneut in einem unverschlossenen Pkw. Durch die Beamten wurde dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Syke

Am Freitag, den 08.05.2020, gegen 10:15 Uhr, wurde ein 55-jähriger Mann aus Achim durch eine Polizeistreife des Polizeikommissariates Syke kontrolliert. Der Mann befuhr die Ernst-Boden-Straße in Syke und wurde durch die Beamten dabei beobachtet, wie er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Im Verlauf der Ahndung dieser Ordnungswidrigkeit konnte der Fahrzeugführer den eingesetzten Beamten keinen Führerschein vorzeigen. Zudem wurde durch die Beamten ermittelt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 55-jährigen Mann eingeleitet.

Verkehrsunfall ohne Verletzte auf B61 in Appelstedt

Am Freitag, den 08.05.2020, gegen 08:35 Uhr, kam es auf der B61 in Fahrtrichtung Bassum, kurz vor Apelstedt, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 21-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw einen vor ihr fahrenden Lkw überholen und übersah hierbei ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug. Die 21-jährige Frau hatte daraufhin ihren Überholvorgang abgebrochen und wollte erneut hinter dem Lkw einscheren. Dies übersah ein hinter der Frau fahrender 20-jähriger Mann mit seinem Pkw. Es kam auf Grund dessen zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Fahrzeug des 20-jährigen Mannes war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ungefähr 7,000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

PK Weyhe und PI Diepholz, Einsatz- und Streifendienst

-Fehlanzeige-

Sollten sich presserelvante Sachverhalte ereignen, wird von hier nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

--PHK Jacob, DAL--

Telefon: 05441 / 971-0

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell