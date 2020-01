Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Nach Drogenfahrt Führerschein nicht zurückerhalten - Grund: erneuter Drogeneinfluss

Limburgerhof (ots)

Bereits am Sonntag, 19.01.2020, gegen 23:15 Uhr, hatten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Bahnhofsplatz festgestellt, dass ein PKW-Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis unter dem Einfluss von Amfetamin stand. Eine Blutprobe war ihm entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Unter anderem wurde auch der Fahrzeugschlüssel sichergestellt um zu verhindern, dass der 39-Jährige trotz Drogeneinfluss weiterfährt. Am Mittwoch, 22.01.2020, erschien dieser in der Folge auf der Polizeiinspektion um den Schlüssel wieder abzuholen. Da er erneut unter Betäubungsmitteleinfluss stand, kam es jedoch hierzu zunächst nicht. Auch die Führerscheinstelle wird über die Vorfälle informiert.

