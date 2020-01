Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Auf Kreisverkehr gefahren - Fahrer leicht verletzt

Limburgerhof (ots)

Am Mittwoch, 22.01.2020, gegen 23:30 Uhr, kam aus bislang ungeklärter Ursache ein 74-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Kreisverkehr (Rheinstraße, Friedensau, Neustadter Straße) stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Darüber hinaus war eine Beschädigung der Grünfläche des Kreisverkehrs zu verzeichnen. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Unfallursache.

