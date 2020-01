Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrraddiebstahl

Eigentümer eines Damenrads gesucht (03/2301)

Speyer (ots)

23.01.2020, 03:00 Uhr

Gegen einen 25-Jährigen, der zuvor bereits als Beschuldigter eines Diebstahls in einer Tankstelle auffällig wurde, ermittelt die Polizei nun auch wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls. Führte er bei dem Diebstahl noch ein Mountainbike mit sich, war er ca. eine Stunde später in Speyer-Nord mit einem violettfarbenen Damenrad der Marke Ranger Modell City Bike unterwegs. Einen Eigentumsnachweis für das Damenrad konnte er nicht erbringen und es ergaben sich vor Ort Zweifel daran, dass der junge Mann berechtigt mit dem Rad unterwegs war. Das Fahrrad wurde deshalb sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer des Damenrads, der sich unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden kann.

