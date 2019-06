Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Auffahrunfall

Auf der Auricher Straße, Bundesstraße 72, in Moordorf kam es am Donnerstag, 06.06.2019, gegen 15.45 Uhr zu einem Auffahrunfall. Dabei beachtete der 83-jährige Fahrer eines PKW Ford nicht den vor ihm befindlichen PKW Mercedes, der verkehrsbedingt halten musste. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Mercedes gegen den davor stehenden Opel Astra geschoben. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6.000,- EUR. Der Unfallverursacher wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

