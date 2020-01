POL-PDLU: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am Mittwoch, den 23.01.2020 wurde durch eine Streife der Polizeiwache Maxdorf ein 51-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden, so dass der Verdacht der Fahruntüchtigkeit bestand. Ein Drogenvortest ergab, dass der Fahrer THC konsumiert hatte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden für 24 Stunden sichergestellt. Bei der Durchsuchung der Person wurde eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige weil er ein Kraftfahrzeug unter Betäubungsmitteleinfluss geführt hat. Der Fahrer muss mit einer Geldstrafe von mindestens 500 EUR, einem Monat Fahrverbot, sowie vier Punkten in Flensburg rechnen.

