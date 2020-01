Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer /Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Maxdorf (ots)

Am Mittwoch, den 22.01.2020 gegen 22:40 Uhr befuhr eine 57-jährige Radfahrerin die Haardt Straße in Maxdorf in Richtung Heideweg. An der Einmündung zum Heideweg kam es nach ersten polizeilichen Ermittlungen zu einer Kollision zwischen einem PKW und dem Vorderrad der Fahrradfahrerin. Der PKW kam aus Richtung Hauptstraße. Die Fahrradfahrerin kam aufgrund des Zusammenstoßes zu Fall und zog sich Schürfwunden am rechten Knie, Arm und Hand, sowie eine Platzwunde am Kopf zu. Der bislang unbekannte PKW-Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Unfallopfer zu kümmern. In diesem Zusammenhang wird ein dunkler PKW (kein Kombi) mit einer Beschädigung auf der Beifahrerseite gesucht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

