POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen Radfahrer und Pkw an Fußgängerüberweg (15/2101)

Speyer (ots)

21.01.2020, 07:35 Uhr

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 17-jährigen Radfahrer und einer 59-jährigen BMW-Fahrerin, beide aus Speyer, kam es am Dienstagmorgen in der Spaldinger Straße am Fußgängerüberweg in Höhe der Einmündung Bussardweg. Diesen befuhr der Radfahrer vom Bussardweg in Richtung Akazienweg. Die Richtung Innenstadt fahrende Pkw-Fahrerin nahm den querenden Radfahrer zu spät wahr und touchierte trotz Bremsung dessen Vorderrad. Der 17-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Er kam zur Abklärung seiner Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 400EUR.

