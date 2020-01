Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Blauer VW Transporter entwendet (10/2101)

Speyer (ots)

20.01 - 21.01.2020, 21:00 - 06:14 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter einen blauen VW-Transporter mit der Kennzeichenortskennung NOH (Nordhorn/Niedersachsen) und Firmenaufschrift, der auf einem Gelände in der Butenschönstraße abgestellt war. Das Firmenfahrzeug wurde vermutlich mit dem Originalschlüssel geöffnet und weggefahren, den die Täter aus einem zur Tatzeit unverschlossenen Gebäude neben der Abstellörtlichkeit auffanden und an sich nahmen. Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs beträgt ca. 15.000EUR. Hinweise zu verdächtigen Personen / Fahrzeugen bzw. dem entwendeten Transporter nimmt die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell