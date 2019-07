Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl, Einbruch in Handygeschäft

Iserlohn (ots)

Mitarbeiter beobachteten gestern einen verdächtigen Mann an der Schulstraße, der vier leere Pfandkästen aus dem Seniorenzentrum schleppte. Auf Ansprache ließ er die Kästen fallen und rannte durch einen Wald in Richtung Spielplatz am Wiesengrund. Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare, Brille, 3/4 lange Hose, weiße, beigefarbene Adidas-Jacke.

Einbruch auf der Wermingser Straße. Unbekannte verschafften sich über ein auf Kipp stehendes Fenster und eine aufgebrochene Tür Zutritt zu einem Mobilfunkgeschäft. Sie entwendeten mehrere hochwertige Smartphones. Ein Zeuge beobachtete gegen 19.30 Uhr drei verdächtige Personen, bei denen es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Täter handelte. Die Polizei wurde jedoch erst rund zwei Stunden später verständigt. Beschreibung:

Erste Person: männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, blonde, kurze Haare. Zweite Person: männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, dunkle Haare, Bart. Dritte Person: keine Beschreibung.

Die Täter sollen schwarze Plastiktüten dabei gehabt haben.

In einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße kam es gestern, 13.40 Uhr, zu einem Taschendiebstahl. Eine bislang unbekannte Frau verwickelte ihr späteres Opfer in ein Gespräch über Backzutaten. Kurz darauf war die Frau mitsamt der Geldbörse verschwunden. Die unbekannte Täterin wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre, 165-170 cm, schlank, dunkle lange Haare, ungepflegte Erscheinung.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen (9199-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell