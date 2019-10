Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Betrüger muss über 2000 Euro zahlen

Hamburg (ots)

Am Flughafen Hamburg hat die Bundespolizei am Mittwochabend einen 57-jährigen Libanesen festgenommen. Der Mann kam aus Istanbul an und stellte sich bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an. Als die Beamten der Bundespolizei seine Daten überprüften, stellten sie fest, dass er seit Anfang Oktober 2019 von der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Betruges gesucht wird. Der Mann hatte 1.800 Euro Geldstrafe zu zahlen. Hinzu kamen noch 418 Euro Verfahrenskosten. Da er selbst nicht in der Lage war, die geforderte Summe aufzubringen, sprang sein Sohn für ihn ein und zahlte die 2218 Euro. Somit entging er den 180 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe und konnte anschließend weiterreisen.

