Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Diebin muss zahlen

Hamburg (ots)

Am Flughafen Hamburg hat die Bundespolizei am Dienstagabend eine 30-jährige Rumänin festgenommen. Die Dame kam aus Bukarest an und stellte sich bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an. Als die Beamten der Bundespolizei ihre Daten überprüften, stellten sie fest, dass sie seit Oktober 2018 von der Staatsanwaltschaft Kiel wegen gemeinschaftlichen Diebstahls gesucht wird. Die Frau hatte noch 150 Euro Geldstrafe zu zahlen. Sie zahlte die geforderte Summe und entging somit den 10 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Anschließend konnte die Person weiterreisen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

Marcus Henschel

Telefon: 040 500 27-104

Mobil: 0172 427 56 08

Fax: 040 500 27-272

E-Mail: marcus.henschel@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell