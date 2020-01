Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Spirituosen und Hustenbonbons aus Tankstelle entwendet (01/2301)

Speyer (ots)

23.01.2020, 01:50 Uhr

Die Polizei konnte in der Nacht zum Donnerstag einen Diebstahl aufklären, der sich gegen 01:50 Uhr in einer Tankstelle am "Rauschenden Wasser" ereignet hat. Dort hielten sich vier männliche Personen im Verkaufsbereich auf, als ein Angestellter beobachten konnte, wie eine der Personen eine Spirituosenflasche aus dem Regal entnahm und diese verdeckt an eine weitere Person übergab. Danach verließ die Gruppe die Tankstelle zu Fuß in Richtung Speyer-Nord. Durch die telefonisch verständigte Polizei konnte die beschriebene Personengruppe in der Wormser Landstraße kontrolliert werden. Bei den Kontrollierten fand man dann eine Packung Hustenbonbons sowie zwei Spirituosenflaschen auf, die zweifelsfrei dem Tankstellenshop entstammten. Das Diebesgut im Wert von ca. 40 EUR wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen die vier jungen Männer im Alter zwischen 17 bis 25 Jahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell