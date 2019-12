Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte- Polizeibeamte bei Widerstand verletzt

Werlte (ots)

Am Sonntagmorgen wurden Beamte der Polizeistation Sögel zu einer Sachbeschädigung in die Wehmer Straße gerufen. Ein Mann würde dort eine Fensterscheibe eines Neubaus einschlagen. Bei Eintreffen der Polizisten zeigte sich der alkoholisierte Mann äußerst aggressiv. Er beleidigte und beschimpfte die Beamten, trat und schlug auf sie ein. Er wurde zur Dienststelle nach Papenburg gebracht. Auch im Streifenwagen setzte er sein Verhalten fort und schlug mit dem Kopf gegen einen Polizisten. Der 45-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Drei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst nach einer Behandlung im Krankenhaus fortsetzen. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell