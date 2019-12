Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Unfall endet glimpflich

Aschendorf (ots)

Am Samstagmorgen ist es auf der Bokeler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ein 49-jährige Autofahrer war gegen 10.15 Uhr in Richtung Aschendorf unterwegs, als er auf der winterglatten Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem PKW ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Der Mann überfuhr ein Verkehrszeichen und kam anschließend auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stehen. Zwei Mitfahrer sowie der Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Er wurde abgeschleppt.

