Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diensthund Duke stellt unfallflüchtigen Autofahrer

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 08.Dezember 2019 gegen 2 Uhr kam es auf der Dickampstraße im Ortsteil Altstadt zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher war zuvor einem Diensthundführer der Gelsenkirchener Polizei, der sich auf einer Einsatzfahrt befand, aufgefallen, da er mit überhöhter Geschwindigkeit die Rotthauser Straße befuhr. Als der 21-jährige Gelsenkirchener den Streifenwagen sah versuchte er in die Dickampstraße abzubiegen. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und rutschte in die Begrenzung der Außengastronomie eines dortigen Restaurants. Anschließend flüchtete er mit seinem Fahrzeug in Rtg. Innenstadt, wo er dann aber plötzlich an der Kreuzung Dickkampstr. / Hiberniastraße anhielt. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der im Fahrzeug befindliche Beifahrer fliehen. Der Fahrer versuchte die Situation auszunutzen und ebenfalls zu fliehen. Daraufhin wurde nach Androhung der Diensthund zur Fluchtverhinderung eingesetzt. Dieser brachte den flüchtigen Täter durch einen Sprung in den Rücken zu Fall und biss ihn aufgrund von weiteren Fluchtversuchen in den Hüftbereich. Danach konnte der Tatverdächtige gefesselt und in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Da ein Alkoholtest positiv verlief und zudem der Verdacht des Drogenkonsums bestand wurden Blutproben angeordnet. Bei der Entnahme leistete der Fahrer jedoch Widerstand, so dass die Blutentnahmen unter Zwang durchgeführt werden musste. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Das Auto des Beschuldigten wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

EPHK Wieschermann

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell