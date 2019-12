Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es am 8. Dezember 2019 gegen 1:30 Uhr auf der Horster Straße im Ortsteil Buer zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 50-jähriger Gelsenkirchener schwer verletzt wurde. Dieser war zuvor mit seinem E-Bike auf der Horster Straße in Rtg. Beckhausen unterwegs als er mit dem Auto eines 36-jährigen Gelsenkircheners zusammenstieß. Der Autofahrer war ebenfalls in Rtg. Beckhausen unterwegs und wollte in Höhe der Königgrätzer Straße sein Fahrzeug wenden, wobei er den Radfahrer übersah. Dieser kam durch den Aufprall zu Fall und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn, wobei das Rad einen weiteren parkenden Pkw beschädigte. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der Radfahrer mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Hier wurden ihm Blutproben entnommen, da er zur Unfallzeit unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand. Diesbezüglich wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

