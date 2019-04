Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.04.2019

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Fahndung nach Gaststätten-Räuber

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag versucht hat, eine Gaststätte in Neckarsulm auszurauben, fahnden die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Kriminalpolizei mit Fotos und einer Videosequenz nach dem Mann. Der Unbekannte hatte kurz nach Mitternacht das Lokal in der Felix-Wankel-Straße betreten. Offensichtlich hatte er zuvor gewartet, bis der letzte Gast das Lokal verlassen hatte. Im Schankraum ging er auf eine Angestellte zu, zeigte mit den Fingern in Form einer Pistole auf sie und sagte in gebrochenem Englisch "Give me money." Als er sie mit beiden Händen an den Oberarmen festhielt riss sich die Frau los und rannte laut rufend in den hinteren Bereich des Restaurants. Daraufhin gingen die Chefin der Gaststätte und drei weitere Angestellte energisch auf den Täter zu, woraufhin er die Flucht ergriff. Eine eingeleitete Sofortfahndung der Polizei mit mehreren Streifen brachte keinen Erfolg. Der Unbekannte wurde beschrieben als etwa 1,80 Meter großer, schlanker und etwa 25 Jahre alter Südländer. Bekleidet war er mit einer Blue Jeans und einer beigen Jacke. Auffällig war sein grauer Hoody mit einer roten Brustaufschrift. Auch seine schwarzen Handschuhe fielen wegen silbernen Streifen an den Fingern auf. Fotos und ein Video des Mannes sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-heilbronn-neckarsulm-raub-auf-brauhaus/

Wer Hinweise zur Identität der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131/104-4444 mit der Kriminalpolizei Heilbronn in Verbindung zu setzen.

