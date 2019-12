Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Doppelhaushälfte

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag-und Sonntagmittag in ein Wohnhaus am Spechtweg eingedrungen. Die Täter schlugen die Scheibe einer Tür ein, gelangten in die Wohnräume und durchsuchten diese anschließend nach Wertgegenständen. Sie stahlen eine Spielekonsole. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

